Ziel Aufstieg in die 3. Liga: SSV Ulm 1846 Fußball reicht Lizenzantrag ein

Am Montag endete die Frist für Regionalligisten, den Antrag für die 3. Liga zu stellen. Die Spatzen waren rechtzeitig dran. So läuft das Lizenzierungsverfahren.

Von Gideon Ötinger

Eigentlich ist es im Anbetracht der aktuellen Tabellensituation in der Regioanlliga Südwest und dem ausgerufenen Dreijahres-Plan des SSV Ulm 1846 Fußball eine Formsache, aber nun hat der KIub bestätigt, dass er den Lizenzantrag für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB) eingereicht hat. Die Frist dafür endete am Montag.

Die erforderlichen Unterlagen einzureichen ist aber nur ein erster Schritt. Dass die Spatzen die Lizenz auch tatsächlich bekommen, steht damit noch nicht fest. Zunächst wird der DFB den Antrag prüfen - auf die "wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit", wie der Verband auf seiner Webseite erklärt. "Technisch-organisatorisch" bedeutet in diesem Fall etwa die Zahl der Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, die der DFB vorgibt oder aber die Spielstätte.

Das Ulmer Donaustadion ist nicht tauglich für die 3. Liga

Die ist im Fall der Spatzen eine heikle Angelegenheit. Im Sommer vergangenen Jahres präsentierte der SSV-Vorstand nicht nur seinen Plan, innerhalb von drei Jahren in die 3. Liga aufsteigen zu wollen, sondern auch, dass der Verein eine eigene Fußballarena plant. Denn Drittliga-tauglich ist das aktuelle Donaustadion nicht. Es fehlt unter anderem eine Rasenheizung, das Flutlicht ist ungenügend und die Sicherheit müsste auch auf den Prüfstand gestellt werden. Dass die Ulmer aber eine eigene Arena planen und dazu erste Schritte unternommen haben, könnte ihnen in der Lizenzierung zugute kommen. So durfte etwa der aktuelle Drittligist Viktoria Köln in der Liga bleiben, obwohl er nicht über eine Rasenheizung verfügt. Allerdings musste er ein Ausweichstadion angeben. Generell honoriere es der DFB, wenn ein Klub bestrebt ist, seine Infrastruktur zu verbessern, schreibt das Portal Liga3-online.

Im April bekommen die Vereine, die einen Lizenzantrag gestellt haben, einen ersten Bescheid des DFB. In diesem bekommen die Klubs gemeldet, ob sie die Leistungsfähigkeit erbracht haben, oder ob sie Bedingungen beziehungsweise Auflagen erfüllen müssen. Bedingungen sind Anforderungen, die die Klubs erfüllen müssen, um die Lizenz überhaupt zu bekommen, Auflagen sind erst in der folgenden Saison zu erfüllen. Die Zu- oder Absage der Lizenz erfolgt "nach Ausgang der sportlichen Entscheidungen", schreibt der DFB - "spätestens bis 15. Juni, meist etwas früher".

