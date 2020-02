vor 7 Min.

Zu Gast in Neu-Ulm bei den Eishockeyspielerinnen der Ice Karoos

Plus Frauen stehen in dem Sport nicht so im Fokus wie die Männer, was am Eifer der Ice Karoos in Neu-Ulm aber nichts ändert. Im Training kann es eng werden auf dem Eis.

Von Stefan Kümmritz

Ein lauter Knall wie aus einer Pistole – der Besucher wird ja schön empfangen. Dann noch einer, ja viele. In der Neu-Ulmer Eishalle schießen die Ice Karoos wild um sich. Unter einigen Helmen lugt ein Haarzopf heraus, der bei schnellen Bewegungen von rechts nach links oder von unten nach oben flattert. In den dicken, schweren Monturen stecken die Eishockeyspielerinnen des EHC Ulm/ Neu-Ulm. Ein etwas ungewohnter Anblick, denn der Sport ist in der öffentlichen Wahrnehmung männerdominiert.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Auch interessant: Javonte Green in der NBA: Spektakel ja, Topwerte nein Derzeit trainieren die Donaustädterinnen, immer mal wieder unterbrochen von Testspielen, für die Landesliga. Mit Feuereifer sind sie dabei. Die Knalle, die immer wieder durchs Gebäude hallen, werden durch die Pucks verursacht, wenn sie nach wuchtigen Schlägen an die Bande klatschen. Im Wettkampf ist nur ein Puck auf dem Eis, doch jetzt ist Training, und da malträtieren mehrere schwarze Hartgummischeiben die Ohren. Das gehört dazu wie die durchdringenden Geräusche, die von Schlittschuhen und Schlägern kommen, die heftig übers Eis kratzen. Um die 30 Spielerinnen, die von den Trainern in drei Leistungsgruppen aufgeteilt wurden, trainieren auf der glatten, weißen Fläche. Sie müssen früh in die Halle kommen, denn das Anlegen der dicken, schweren Montur und der Schlittschuhe ist, vor allem bei den Torhüterinnen, nicht so einfach und braucht ein wenig Zeit. Das Frauenteam des EHC Ulm/Neu-Ulm bereitet sich auf die Landesliga vor „Unsere jüngste Spielerin ist noch 13 und die älteste 54 Jahre alt“, erzählt die Vorsitzende des EHC Ulm/Neu-Ulm, Beate Kirchner, die während eines Au-pair-Aufenthalts in einer eishockey-begeisterten kanadischen Familie in den USA ihre Liebe zu diesem Sport entdeckt hat. „Unser Damen-Eishockey-Verein hier in Neu-Ulm wurde im März 1997 gegründet“, berichtet Kirchner. „Damals spielten wir als ’Powerflames’. Aber dann hatten wir zu wenig Spielerinnen und es gab kein Team mehr.“ Jetzt ist die Lage des Klubs dafür wieder etwas rosiger: „Zuletzt hat sich unser Verein so positiv entwickelt, dass wir in der kommenden Saison als ’Ice Karoos’ wieder in der Frauen-Landesliga an den Start gehen werden. Derzeit haben wir 90 Mitglieder, zum Frauenteam gehören insgesamt 38. Und wir haben noch eine Hobbymannschaft, in der Männer und Frauen zusammen spielen.“ Die Jüngste im Team der Ice Karoos ist die 13-jährige Lina Siebert. Bild: Stefan Kümmritz Unterstützung gibt es auch sonst von Männern, so gibt es etwa mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm eine gewisse Kooperation. Das Team scheint für die Liga gerüstet zu sein. Das zeigen zum Beispiel zwei Testspiele gegen Hohenems. Auswärts gab es einen 10:1- und daheim einen 9:2-Sieg. Bei einem Turnier in Hohenems, bei dem auch der österreichische Meister Innsbruck mit von der Partie war, belegten die Ice Karoos Rang zwei. Auch in Pfronten ist das Team, das von Chris Strobel, Toby Voegt und Max Seitz trainiert wird, schon öfter angetreten. „Über die Ergebnisse dort wollen wir aber nicht so gerne reden“, sagt die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jacqueline Bauer. Der „Hammer“ sei dafür im Januar die Teilnahme an den „Winterworld Master Games“ in Innsbruck gewesen. „Das war wie kleine olympische Winterspiele. Wir waren dabei und haben im Eishockey Bronze geholt“, schwärmt Bauer. „Ein riesencooles Ding“, ergänzt die Spielerin Constanze Fischbach, die früher im Memmingen in der Bundesliga spielte und jetzt auch als Trainerin arbeitet. Beim Frauen-Eishockey gibt es andere Regeln Eishockey ist bekanntlich ein schwieriger, harter Sport, bei dem schon mal die Fetzen, sprich Fäuste fliegen. „Bei uns nicht“, versichert das Neu-Ulmer Urgestein Lena Wiegandt, die schon in Königsbrunn Bundesligapartien absolvierte. „Bei uns sind Helm, Halsschutz und Gitter vor dem Gesicht Pflicht, Bodychecks sind verboten. Wir haben etwas andere Regeln als die Männer.“ Trotzdem habe jede Spielerin schon Verletzungen gehabt, wie Constanze Fischbach auch aus eigener Erfahrung weiß. Die älteren, zum Großteil Bundesliga- oder gar Nationalteam-erfahrenen Spielerinnen, spüren immer noch den Anreiz, sich mit anderen Teams zu messen. „In einer unteren Liga geht es lockerer zu“, erklärt Fischbach, „es macht Spaß und man trifft dann sicher wieder Gegnerinnen von früher. Vor allem wollen wir für die jüngeren Spielerinnen da sein. Wir suchen dringend noch welche und sie sollen sich hier gut entwickeln. Dazu benötigen wir weitere Sponsoren, denn alles kostet.“ Die Jüngste bei den Ice Karoos ist die 13-jährige Lina Siebert, die in der Landesliga startberechtigt ist, sobald sie die 14 Jahre erreicht hat. Neben ihrem Einsatz für die Donaustädterinnen jagt sie zudem noch in Memmingen dem Puck nach. „Meine Mutter spielt auch Eishockey“, berichtet sie. „Ich fand das so toll, dass ich auch angefangen habe. Aber im Moment machen ein paar ältere uns jungen Spielerinnen noch etwas vor.“ Info: Am Freitag (21. Februar, 20 Uhr) spielen die Ice Karoos zu Hause gegen Pfronten.

Themen folgen