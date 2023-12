Doping-Klage abgewiesen: Erleichterung bei Meister Ulm vor dem Pokal-Hit

Nach Wochen der Ungewissheit atmet Ulm auf: Karim Jallow wurde freigesprochen. Das Team um Kapitän Thomas Klepeisz sieht sich gestärkt für kommende Aufgaben.

Der Pokal-Wettbewerb hat seinen ganz eigenen Reiz. Das ist bei den Fußballern so und bei den Basketballern nicht anders. Für Anton Gavel, Trainer des deutschen Meisters Ratiopharm Ulm, hat der Wettbewerb einen hohen Stellenwert. „Es gibt nicht viele Titel, die man in einer Saison holen kann. Den Pokal kann man mit vergleichsweise wenig Siegen gewinnen“, sagt er. Drei Erfolge fehlen den Ulmern dazu noch. Den nächsten wollen sie am Samstag (18.30 Uhr) im Viertelfinale in Chemnitz einfahren.

Über dieses Los hätte man sich in den vergangenen Jahren vermutlich noch ein bisschen mehr gefreut. Momentan sind die „Niners“ allerdings Tabellenführer der Bundesliga und das formstärkste Team Deutschlands, haben wettbewerbsübergreifend 17 Siege in Serie gefeiert. „Sie werden auch gegen uns sehr selbstbewusst auftreten, da wird viel Bewegung im Spiel sein. Das wird eine große Herausforderung“, sagt Gavel.

Die letzte Niederlage kassierte Chemnitz ausgerechnet gegen Ulm

Die letzte Niederlage der Sachsen liegt über zwei Monate zurück. Am 27. September unterlagen sie im Saison-Eröffnungsspiel mit 85:90 ausgerechnet gegen Ulm. In der Gesamtbilanz aus acht Duellen führt der Meister mit 5:3 Siegen, im Pokal wurde das bislang einzige Aufeinandertreffen in der Saison 2021/2022 verloren (85:87).

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Den Ulmern hätte freilich auch ein spielfreies Wochenende gutgetan, zumal es die Aufgaben in der kommenden Woche mit Gran Canaria im Eurocup und Bayern München in der Bundesliga in sich haben. „Wir hatten keine Länderspielpause und damit noch keine Zeit, mal durchzuatmen“, sagt Kapitän Thomas Klepeisz – nicht ohne dabei zu betonen, dass der Pokal-Wettbewerb freilich eine ganz tolle Sache sei. Siegen oder fliegen – so einfach ist die Devise. Klepeisz vergleicht die Besonderheit einer Pokalpartie daher sogar mit Spiel fünf in einer Play-off-Serie. „Wir wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen“, sagt er. Das wäre gleichzeitig der Einzug in das Top–Four-Turnier, welches – so hört man – 2024 wieder einmal in Neu-Ulm stattfinden könnte. 2014 war das letztmals der Fall. „Damit beschäftigten wir uns überhaupt noch nicht. Jetzt liegt der Fokus erst einmal auf Chemnitz“, sagt Klepeisz.

Das sagt Kapitän Thomas Klepeisz zur abgewiesenen Doping-Klage

Mit großer Erleichterung hat die Mannschaft am Donnerstag auf die Nachricht reagiert, dass die Klage der Nationalen-Anti-Doping-Agentur gegen Mitspieler Karim Jallow vom Deutschen Sport Schiedsgericht abgewiesen wurde. Klepeisz: „Diese Geschichte hing lange über Karim und uns allen. Es freut mich sehr für ihn, aber auch für uns, denn er ist einer unserer wichtigsten Spieler. In meinem Gerechtigkeitsempfinden hätte es ohnehin auf keinen Fall zu einer Sperre kommen dürfen.“