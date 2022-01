Basketball

vor 35 Min.

Gewinnt Ratiopharm Ulm auch das fünfte Bundesliga-Spiel in Folge?

Plus Ratiopharm Ulm spielt in der Bundesliga am Samstag in Hamburg. Warum Sportdirektor Thorsten Leibenath Respekt vor dem Gegner hat.

Von Pit Meier

Natürlich schwärmt Thorsten Leibenath in den höchsten Tönen von den Hamburger Towers – schließlich spielt Ratiopharm Ulm am Samstag (18 Uhr) in der Hansestadt und Respekt vor dem Gegner ist immer angebracht. Der Ulmer Sportdirektor erwähnt den Hamburger Center Maik Kotsar und den Flügelspieler Caleb Homesley: „Der derzeit heißeste Mann in der Liga. Er trifft Würfe, über die andere Spieler nicht einmal nachdenken.“

