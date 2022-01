Basketball

Die Serie geht weiter: Ratiopharm Ulm ist im Eurocup auf Achtelfinal-Kurs

Plus Ratiopharm Ulm schlägt im Basketball-Eurocup auch Bologna – das liegt nicht nur an den Personalproblemen des Gegners, sondern auch an eigener Stärke.

Von Pit Meier

Es waren ein paar ganz Große des Welt-Basketballs zu Gast in Neu-Ulm: Marco Belinelli zum Beispiel, vor acht Jahren mit San Antonio Meister in der NBA. Oder Sergio Scariolo, als Trainer der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister und dreimal Europameister. Auf ein paar Spieler musste Virtus Bologna im Eurocup zwar verzichten, zu ihnen gehört mit Milos Teodosic mindestens ein weiterer Weltstar. Es wäre dennoch ungerecht, den 84:68-Sieg von Ratiopharm Ulm gegen den italienischen Meister allein an diesen Ausfällen festzumachen. Das Ergebnis war in erster Linie Ausdruck der derzeitigen Stärke und des Selbstvertrauens des Bundesligisten, der erneut ohne Trainer Jaka Lakovic und Kapitän Per Günther antrat.

