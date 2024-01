Blaustein

15.01.2024

Türkspor Neu-Ulm dominiert das Turnier in Blaustein

Plus Sieg in Blaustein, die meisten Treffer und der beste Torschütze. Wegen eines Fehlalarms muss die Halle kurzzeitig evakuiert werden.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Hochkarätig besetzt war der Mühlen-Sohn-Cup auch in diesem Jahr und außerdem ein Publikumsmagnet: Rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen an drei Turniertagen in der Blausteiner Lixhalle Budenzauber, kampfbetonte Spiele und einen Sieg von Türkspor Neu-Ulm II. Gestört wurde der Ablauf allerdings schon am Freitagabend durch einen Fehlalarm im benachbarten Bad Blau.

Weil dort zwei Rauchmelder anschlugen, mussten kurz nach Turnierbeginn sowohl das Bad als auch die Lixhalle evakuiert werden. Als wieder gespielt wurde, setzte sich der TSV Neu-Ulm in seiner Gruppe A souverän mit drei Siegen durch. Der SV Nersingen blieb ebenso auf der Strecke, wie am nächsten Tag die SGM Senden-Ay, der SV Offenhausen und Esperia Neu-Ulm. Mit dem TSV Bermaringen und dem FV Asch-Sonderbuch kamen die Gruppengegner der Sendener am Ende bis ins Viertelfinale und damit ziemlich weit. Noch länger bei der Musik blieben die beiden Neu-Ulmer Teams.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen