Manuel Schrapp ist Sportstar des Monats

Zum dritten Mal geht der Titel an den TSV Buch. Taekwondo-Kämpferin Antonia Wörsing belegt einen starken zweiten Platz.

Im Bahnradsport gibt es die Disziplin Sprint: Die Fahrer belauern sich zwei Runden lang in einem extrem geringen Tempo und geben am Ende mächtig Gas. Nach einem ähnlichen Muster lief unsere Wahl zum Sportstar des Monats April: Gleich zu Beginn setzten sich Antonia Wörsing und Manuel Schrapp vom Feld ab, zu dem noch Marathonläuferin Verena Cerna sowie die Fußballer Maximilian Seemüller ( FV Illertissen II) und Lennart Stoll ( SSV Ulm 1846 Fußball gehörten). Dann tat sich über mehrere Tage nicht mehr viel, die Taekwondo-Kämpferin des Vöhringer Vereins Wolf lag stets knapp vor dem Stürmer des Fußball-Landesligisten TSV Buch. Auch am frühen Sonntagnachmittag lautete die Reihenfolge noch: Wörsing auf Platz eins, Schrapp auf Rang zwei. Doch dann nahm das Rennen gewaltig an Fahrt auf: Schrapp zog in den letzten Stunden der Abstimmung oder bildlich gesprochen auf den letzten Metern vorbei und wurde mit 751 Stimmen und 54 Prozent Sportstar des Monats April. Sichere Zweite wurde Antonia Wörsing (541 Stimmen/39 Prozent), die Konkurrenten Maximilian Seemüller (45/3), Verena Cerna (31/2) und Lennart Stoll (18/1) hatten mit dem Ausgang der Wahl nichts zu tun. Insgesamt wurden 1386 Stimmen abgegeben.

Manuel Schrapp vom TSV Buch ist Sportstar des Monats April

Mit Manuel Schrapp stellt der TSV Buch schon den dritten Sportstar des Monats. Sein Trainer Harry Haug gewann die allererste Wahl im Januar 2023, sein Sturmpartner Timo Leitner lag im November 2023 vorne. „Ich freue mich natürlich riesig“, sagte Schrapp zum Titel-Triple. Nominiert worden war er von unserer Redaktion für den Siegtreffer zum 2:1 gegen Türkspor Neckarsulm, mit dem der TSV Buch ins Halbfinale des WFV-Pokals einzog.