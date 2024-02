Eishockey

vor 17 Min.

Den Devils Ulm/Neu-Ulm droht in der Bayernliga immer noch Gefahr

Plus Der Kampf um den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga ist kompliziert. Der VfE Ulm/Neu-Ulm muss trotz erreichter Pre-Play-offs noch zittern.

Von Marc Sayle

Es ist kompliziert: Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat als Tabellenzehnter zwar die Teilnahme an den Pre-Play-offs der Eishockey-Bayernliga sicher. Das Thema Abstieg hat sich damit für die Devils aber noch nicht endgültig erledigt.

Wenn sie nämlich die Serie nach dem Modus „best of three“ gegen den Tabellensiebten verlieren, dann landen sie in der Abstiegsrunde. Wenn sie sich dagegen durchsetzen, dann wartet in den eigentlichen Play-offs in einer Best-of-seven-Serie der Tabellenführer und haushohe Favorit TSV Erding. Den Klassenerhalt hätten die Devils dann immerhin sicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen