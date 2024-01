Die Devils Ulm/Neu-Ulm bauen im Bayernliga-Endspurt auf ihre Heimstärke

Auf dem Weg in die Pre-Play-offs bekommen es die Devils Ulm/Neu-Ulm am Wochenende mit harten Brocken zu tun. Erst kommt Miesbach, dann wartet Peißenberg.

An diesem Wochenende bekommt es der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga mit zwei großen Kalibern zu tun. Am Freitag (20 Uhr) empfangen die Devils den Tabellenzweiten TEV Miesbach und am Sonntag (18 Uhr) sind sie beim Dritten TSV Peißenberg zu Gast.

Da beide Gegner die Play-offs schon sicher erreicht haben, ist immerhin denkbar, dass sie gegen die Devils nicht mehr mit der letzten Intensität zu Werke gehen. Die Ulmer ihrerseits brauchen auf jeden Fall noch Punkte, um den zehnten und letzten Pre-Play-off-Platz zu halten. Geschäftsführer Patrick Meißner sagt: „Wir sollten am Freitag etwas holen. Unsere Heimstärke ist zurück.“ Das stellten sie zuletzt gegen Klostersee eindrucksvoll unter Beweis. Gegen die Miners aus Peißenberg wird es am Sonntag kaum leichter werden, obwohl die vergangenes Wochenende mit reduzierten Kader zwei Niederlagen kassiert haben.

Robin Maag und Felix Anwander fallen weiter aus

Bis auf Robin Maag und Felix Anwander, der aber zumindest wieder trainiert, sind bei den Devils alle Spieler fit. Die Lizenzspieler Tobias Nöss und Louis Herbrik brauchen noch jeweils einen Einsatz, um auch nach der Vorrunde noch spielberechtigt zu sein. Bei drei noch ausstehenden Partien sollte das machbar sein. Der direkte Ulmer Konkurrent aus Schongau hat mit Amberg und Spitzenreiter Erding ebenfalls schwierige Aufgaben vor der Brust.