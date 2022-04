0:0 gegen Steinbach: Ist der Ulmer Traum vom Aufstieg schon ausgeträumt?

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss sich gegen den TSV Steinbach Haiger mit einem 0:0 begnügen. Weil Spitzenreiter Elversberg gewinnt, wird das Titelrennen für die Spatzen zur Mammutaufgabe.

Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt lag am Samstagnachmittag im Donaustadion gerade einmal eine Stunde. Zur Halbzeitpause klatschten die meisten der gut 3900 Zuschauer, jubelten und skandierten „Spitzenreiter“. Konkurrent Elversberg lag zu diesem Zeitpunkt 0:1 gegen den VfB Stuttgart II hinten, die Spatzen waren vorübergehend wieder auf Platz eins der Regionalliga-Tabelle vorgerückt. Nach 90 Minuten allerdings verließen die Fans enttäuscht das Stadion. Elversberg hatte doch noch gewonnen (2:1), während Ulm nicht über ein 0:0 gegen den TSV Steinbach Haiger hinauskam. Die Saarländer haben nun im Titelrennen zwei Punkte mehr, zudem das deutliche bessere Torverhältnis und damit einen nicht unbeträchtlichen Vorteil in den verbleibenden zwei Spielen dieser Saison.

In den Ulmer Reihen war die Gemütslage zunächst entsprechend grau. „Klar sind wir enttäuscht. Wir wollten gewinnen. Letztlich ist uns vorne dieses eine entscheidende Tor nicht gelungen“, sagte Routinier Thomas Geyer. Die Chancen waren durchaus vorhanden. Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando, hatten deutlich mehr Ballbesitz. Doch richtig gefährlich wurde Ulm kaum. Steinbach machte die Räume dicht und ließ den Spatzen so gut wie keinen Platz zur Entfaltung. Konsequenterweise war die erste Tormöglichkeit für den SSV ein Distanzschuss von Jannik Rochelt, der Ball ging jedoch knapp drüber (15.). Eine weitere Chance hatte Adrian Beck in der 35. Minute. Zunächst schlug er zwei, drei Haken, dann schloss er aus spitzem Winkel ab, zielte allerdings genau auf Steinbachs Schlussmann Markus Scholz. Wenig später verpasste Phil Harres eine Hereingabe nur knapp. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Ulm war bemüht, aber in mancher Situation nicht mutig genug

Vorwürfe konnte man den Ulmern nicht machen. Sie waren bissig, sie verteidigten konzentriert und probierten auch im Spiel nach vorne vieles aus. Mal über links, mal über rechts. Mal mit langen Bällen, dann mit Kurzpass-Kombinationen durch die Mitte. Es fehlte ihnen an diesem Nachmittag in einigen Situationen aber ein wenig der Mut – und vor allem der entscheide Geistesblitz. Geyer sagte: „Das war auch dem Gegner geschuldet. Wir mussten hinten absichern, wollten nicht alles auf eine Karte setzen.“

Auch in der zweiten Hälfte gab es zwar Ulmer Torschüsse zu verzeichnen, aber keine hundertprozentigen Möglichkeiten. Eine Volleyabnahme von Harres war zu zentral angesetzt (55.), einen Distanzschuss von Johannes Reichert in der Nachspielzeit lenkte TSV-Torwart Scholz mit den Fingerspitzen noch über die Latte. Um einiges gefährlicher wurde es auf der Gegenseite: Spatzen-Schlussmann Niclas Heimann hatte sich bei einem Konter der Gäste verschätzt, verlor das Laufduell gegen einen Steinbacher Angreifer, war dann aber rechtzeitig zurück im Kasten und klärte in höchster Not. Wörle sprach am Ende trotz der Nullnummer von einem „absolut ordentlich Auftritt gegen eine gute Mannschaft“.

Das sagte der Ex-Ulmer Daniele Gabriele nach dem Spiel

Steinbach war mit dem Punkt freilich hochzufrieden. Daniele Gabriele, groß geworden in Leutkirch im Allgäu und vergangene Saison 22 Mal für die Ulmer im Einsatz, meinte: „Für mich war es ein besonderes Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich denke, wir haben den Ulmern das Leben schwer gemacht und nicht unverdient einen Punkt mitgenommen.“

Eine Stunde nach Abpfiff hatten die Ulmer die erste Enttäuschung abgeschüttelt. Trainer und Spieler schalteten wieder in den Angriffsmodus. Und so sagte Coach Wörle: „Allzu viel hat sich gar nicht verändert. Wir müssen weiterhin auf einen Ausrutscher unseres Konkurrenten hoffe. Ich glaube nach wie vor zu 100 Prozent, dass der Aufstieg möglich ist.“

SSV Ulm 1846 Fußball Heimann – Heilig, Geyer, Reichert, Allgeier – Maier, Heußer, Wähling (70. Benko), Beck, Rochelt – Harres (84. Klostermann).