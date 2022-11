Fußball

vor 16 Min.

Acht Treffer in einem Spiel: Er ist die Tormaschine der TSG Söflingen

Mounir Barray hat am Wochenende gleich acht Tore erzielt, insgesamt schon 23 für die TSG Söflingen in dieser Saison.

Plus Als Nachwuchskicker war Mounir Barray mal Linksverteidiger, inzwischen ist er Top-Torjäger der Kreisliga A Donau. Am Wochenende traf er achtmal für die TSG Söflingen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

6., 9., 11. Minute – so schnell hat wohl noch kaum ein anderer Kicker in der Region einen Hattrick erzielt. Bei Mounir Barray von der TSG Söflingen blieb es aber nicht bei diesen drei Treffern. Beim 13:3-Kantersieg seiner TSG Söflingen gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm in der Kreisliga A Donau traf der 26-Jährige gleich achtmal! „So viele Tore habe ich in meiner bisherigen Laufbahn tatsächlich noch nie in einem Spiel geschossen. Das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, ich habe in der A-Jugend zum letzten Mal zweistellig gewonnen“, sagt der Stürmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen