Fußball

vor 47 Min.

Bastian Allgeier ist beim SSV Ulm 1846 Fußball viel mehr als ein Wasserträger

Plus Bastian Allgeier hat sich beim SSV Ulm 1846 Fußball zum Leistungsträger entwickelt. In allen bislang 22 Drittliga-Partien dieser Saison stand er auf dem Feld.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Für den SSV Ulm 1846 Fußball geht es gerade Schlag auf Schlag. Drei Pflichtspiele binnen sieben Tagen müssen die Spatzen in der 3. Liga absolvieren. Nicht nur sportlich ist das eine Herausforderung. „Körperlich ist so eine englische Woche natürlich anstrengend. Gerade nach der Winterpause, wenn man noch nicht so im Rhythmus ist. Wir haben auch noch die Reisestrapazen, aber wir kriegen das schon ganz gut hin“, sagt Bastian Allgeier. Der saß am Donnerstagvormittag noch im Mannschaftsbus. Um die wenige Zeit zur Regeneration sinnvoll zu steuern, hatten sich die Ulmer dazu entschieden, nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel am Mittwochabend noch eine Nacht in Bielefeld dranzuhängen und sich erst am Morgen danach auf die knapp 500 Kilometer lange Heimfahrt zu machen. Normalerweise reist der SSV-Tross direkt nach den Spielen wieder ab. Allgeier meint schmunzelnd: „So hatten wir Zeit zum Ausschlafen.“

Diesen Luxus hatten sie sich am Abend zuvor aber auch redlich verdient. Spielerisch war die Partie gegen Arminia Bielefeld allerdings kein Leckerbissen. „Wir wussten, dass es in Bielefeld schwer wird, auch vor dieser Kulisse. Ich würde sagen: Wir haben das dieses Mal sehr abgezockt gemacht“, meint Allgeier. Er wurde erst spät eingewechselt, war dann aber direkt am entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand beteiligt, in dem er Torschütze Moritz Hannemann toll in Szene gesetzt hatte.

