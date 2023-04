Daniel Stumpp schießt Aufheim im Alleingang zum Sieg gegen Burlafingen

Plus Absteiger FC Burlafingen ist beim 0:3 letztlich chancenlos gegen die SGM Aufheim/Holzschwang. Warum deren Trainer Andi Spann trotzdem leicht angefressen ist.

Die SGM Aufheim/Holzschwang kam zu einem wichtigen Heimsieg gegen den FC Burlafingen. Mit dem 3:1-Erfolg konnte die Mannschaft von Trainer Andi Spann den Sicherheitsabstand auf die Kellerregionen der Fußball-Bezirksliga wahren.

Am Ende stand der Sieg der Gastgeber nie ernsthaft infrage. Burlafingen musste auf die Czerwinski-Brüder verzichten und das abgeschlagene Tabellenschlusslicht geriet daher trotz einer engagierten Anfangsphase über die gesamte Spieldauer hinweg zum Sparringspartner. SGM-Trainer Andi Spann war nach dem Abpfiff trotzdem angefressen. „Wir können es uns nicht erlauben, nachzulassen“, haderte er.