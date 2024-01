Fußball

Die Ruhe ist vorbei: SSV Ulm 1846 Fußball trifft auf die SpVgg Unterhaching

Für Thomas Wörle und seinen SSV Ulm 1846 Fußball beginnt am Sonntag wieder der Alltag in der 3. Liga.

Plus Für den SSV Ulm beginnt am Sonntag gegen Unterhaching die zweite Saisonhälfte in der 3. Liga. Die Rasenheizung im Ausweichstadion läuft auf Hochtouren.

Von Stephan Schöttl

Schon seit Anfang der Woche läuft die Rasenheizung in der Centus-Arena in Aalen auf Hochtouren. Am Donnerstag hat es auf der Ostalb zwar noch einmal geschneit, der Platz war zwischenzeitlich wieder weiß. Markus Thiele, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, ist sich aber sicher: „Wir werden das so hinkriegen, dass wir am Sonntag gute Bedingungen zum Spielen haben.“ Dann nämlich beginnt für die Spatzen um 16.30 Uhr die zweite Saisonhälfte in der 3. Liga mit einem Heimspiel im Ausweichstadion gegen die SpVgg Unterhaching.

Zumindest die äußeren Bedingungen können bei den Ulmern niemanden mehr überraschen. An Schnee und Eis haben sie sich in den vergangenen Wochen gewöhnt. „Die Vorbereitung war extrem kurz und witterungsbedingt extrem schwierig, zu gestalten. Ein großes Kompliment an die Mannschaft und das Trainerteam. Sie haben die Situation angenommen, wie sie war, und waren sehr flexibel“, sagt Thiele. Mal ging es mit Laufschuhen an der Donau entlang, mal zum Kicken in die Soccerhalle. Die beiden Testspiele gegen den Zweitligisten Karlsruher SC (0:4) und den Bundesligisten FC Augsburg (1:3) wurden verloren. Trainer Thomas Wörle musste obendrein krankheitsbedingt auch kurzzeitig aussetzen. Er sagt rückblickend: „Die letzten beiden Wochen waren definitiv nicht so, wie man es sich vorstellt, um sich optimal vorbereiten zu können. Aber so geht es vielen Mannschaften. Am Ende werden beide Teams am Sonntag zum ersten Mal seit einem Monat wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Es wird darauf ankommen, wie bereit man im Kopf ist, sich auf die wesentlichen Dinge einzulassen. Und das werden wir hinkriegen.“

