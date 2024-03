Fußball

Dynamo Dresden gegen SSV Ulm 1846 Fußball: Die Infos zum Spitzenspiel

Plus Im Topspiel der 3. Liga trifft der SSV Ulm 1846 Fußball auf Dynamo Dresden. Die Spatzen sind Erster, ihr Trainer schiebt die Favoritenrolle aber dem Gegner zu.

Von Stephan Schöttl

Es ist das Top-Spiel des Wochenendes in der 3. Liga, eine richtungsweisende Partie im Aufstiegskampf. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich mit einer beeindruckenden Serie von neun Spielen ohne Niederlage an die Tabellenspitze geschoben. 54 Punkte haben die Spatzen, nur einen weniger Dynamo Dresden als Tabellendritter. Am Samstag (14 Uhr) treffen die beiden Teams aufeinander. Das Hinspiel hatten die Sachsen im ausverkauften Donaustadion knapp mit 3:2 gewonnen. SSV-Trainer Thomas Wörle erwartet ein ähnliches enges Duell und sagt: „Das ist die größte Herausforderung, die es für uns in dieser Liga momentan geben kann.“

Der nächste Gegner: Dynamo Dresden ist nach wie vor der Top-Favorit auf Platz eins in dieser Liga, hat zuletzt aber etwas geschwächelt und wichtige Punkte liegen lassen. Gegen Aue (1:2), Essen (2:2) und Halle (0:1) blieben die Sachsen sieglos, beendeten ihre Negativserie schließlich vergangenes Wochenende mit einem 2:1 gegen den TSV 1860 München. Thomas Wörle sagt: „Das ist die stärkste Mannschaft der Liga, das geht aus nahezu allen Statistiken hervor. Der Kader ist schon zweitligareif.“ Dominant und sehr aggressiv trete der Tabellendritte auf, im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion zudem angestachelt von im Schnitt über 28.000 Fans. Wörle sagt: „Dresden ist klarer Favorit. Aber wir freuen uns total auf dieses Spiel. Wir haben in dieser Saison auf fremden Plätzen und in großen Stadien schon gezeigt, dass wir was können.“

