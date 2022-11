Fußball

17:57 Uhr

Knapper, aber verdienter Derbysieg für die SGM Aufheim/Holzschwang

Der TSV Neu-Ulm (am Ball Salem Fazlji, verfolgt von Aufheims Daniel Binder) strauchelte im letzten Spiel vor der Winterpause gegen die SGM Aufheim/Holzschwang.

Plus Die SGM Aufheim/Holzschwang gewinnt durch ein frühes Tor das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Neu-Ulm, geht aber auch fahrlässig mit den eigenen Chancen um.

Die SGM Aufheim/Holzschwang verabschiedete sich am Samstag mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Neu-Ulm in die Winterpause der Fußball-Bezirksliga. Die Aufheimer konnten dadurch den Rückstand zu den Neu-Ulmern in der Tabelle auf einen Punkt verkürzen, hätten aber auch noch höher gewinnen können.

