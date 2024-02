Fußball

Mit dem Flieger geht es für des SSV Ulm 1846 Fußball in den hohen Norden

Plus Der SSV Ulm spielt am Samstag beim VfB Lübeck. Für die 750 Kilometer lange Anreise gehen die Spatzen neue Wege. David Grözinger ist ab sofort nicht mehr dabei.

Von Stephan Schöttl

Gut 750 Kilometer liegen zwischen Ulm und Lübeck. Es wäre für den SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga die längste Auswärtsfahrt der Saison. Doch genau aus diesem Grund wird aus der Fahrt ein Flug. Am Freitagmorgen steht zu Hause noch eine kurze Trainingseinheit an, dann geht es zum Stuttgarter Flughafen. Flug EW 2040 hebt um 13.15 Uhr ab, landet gegen 14.30 Uhr in Hamburg. Die Mannschaft wird dort mit dem Bus abgeholt, knapp eineinhalb Stunden Fahrt bleiben noch bis Lübeck. „Die Reisestrapazen spielen am Samstag definitiv eine Rolle. Ich hoffe, dass wir gut damit klarkommen, denn die Aufgabe beim VfB Lübeck hat es in sich“, sagt Spatzen-Cheftrainer Thomas Wörle.

Den Rückweg tritt der Ulmer Tross nach dem Duell ganz herkömmlich mit dem Bus an. Da bleibt genügend Zeit, um sich schon mit der Analyse des Spiels zu beschäftigen.

