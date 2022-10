Fußball

Pleite in Offenbach: Jetzt hat es auch den SSV Ulm 1846 Fußball erwischt

Plus Beim 1:3 in Offenbach kassiert Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball die erste Niederlage der Saison. Die beeindruckende Kulisse am Bieberer Berg trägt ihren Teil dazu bei.

Beim Eishockey oder Handball wäre es der perfekte Moment gewesen, eine Auszeit zu nehmen. Ein paar Sekunden beruhigend auf die eigenen Spieler einzureden und den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen. Beim Fußball gibt es ein solches taktisches Mittel aber nun mal nicht. Und so wurde der Druck auf den SSV Ulm 1846 Fußball in der ersten Viertelstunde immer größer. Die gewaltige Anfangsoffensive der Kickers Offenbach mündete schließlich im Treffer zum 1:0 (14.). Am Ende verloren die Spatzen 1:3 und kassierten damit die erste Niederlage in dieser Saison. Spitzenreiter bleibt die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle trotzdem.

