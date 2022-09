Spatzen und Türkspor Neu-Ulm müssen im Pokal-Achtelfinale auswärts ran

In Holzhausen lost der Württembergische Fußballverband die Partien für das Pokal-Achtelfinale aus. Der SSV Ulm 1846 Fußball muss nach Neckarsulm, Türkspor nach Albstadt.

Nichts ist aus dem Stadtderby im Achtelfinale des württembergischen Verbandspokals geworden. Im Panoramastadion des Oberliga-Aufsteigers FC Holzhausen wurden die Partien am Dienstagmittag ausgelost. Die Kugeln zog Torjäger Janik Michel vom gastgebenden Verein unter Aufsicht von Harald Müller, Vorsitzender des Verbands-Spielausschusses.

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss zur Sport-Union Neckarsulm. In der vergangenen Saison hat der Klub als Tabellenzwölfter knapp den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft, heuer tut sich Neckarsulm als derzeit Vorletzter mit nur einem Sieg aus acht Spielen noch recht schwer. Landesligist Türkspor Neu-Ulm hat im Achtelfinale ebenfalls ein Auswärtsspiel, muss beim FC 07 Albstadt ran. Der spielt auch in der Landesliga, ist Spitzenreiter der Staffel 4. Im Pokal schaltete Albstadt unter anderem den TSV Buch (4:2) aus.

Gespielt wird vermutlich am Dienstag, 1. November

Als Termin für das Achtelfinale ist Dienstag, 1. November, vorgesehen. Bereits ab dem Viertelfinale werden Geldprämien ausgeschüttet. Für jede Mannschaft gibt es dann 2500 Euro, im Halbfinale verdoppelt sich der Betrag auf 5000 Euro. Dem Sieger des Verbandspokals winkt die Teilnahme am DFB-Pokal. In den vergangenen fünf Jahren haben die Spatzen die Trophäe viermal gewonnen, im Mai 2022 beendete Oberligist Stuttgarter Kickers die Ulmer Erfolgsserie.