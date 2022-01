SSV Ulm 1846 Fußball: Fünf Treffer im Testspiel gegen Dorfmerkingen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sein erstes Vorbereitungsspiel gewonnen. Wer gegen Dorfmerkingen besonders überzeugt hat.

Trainer Thomas Wörle hatte es schon zu Beginn der Vorbereitungsphase geahnt. Man müsse, hatte er gesagt, das Beste aus den Witterungsbedingungen machen. Und das ist seinen Kickern vom SSV Ulm 1846 Fußball bislang anscheinend ganz gut gelungen. Im ersten Testspiel nach anstrengenden Übungseinheiten gewannen die Spatzen mit 5:2 beim Oberligisten SF Dorfmerkingen – auf schneebedecktem Kunstrasen.

Für Neuzugang Simon Klostermann, der in der Winterpause vom Regionalliga-Konkurrenten TSG Balingen kam, konnte es im ersten Spiel im SSV-Dress kaum besser laufen. In der 17. Minute erzielte er das 1:0, gleichzeitig das erste Tor der Ulmer im Jahr 2022. Nur sechs Minuten später (23.) legte Fabian Benko nach und erhöhte auf 2:0. Doch der Oberligist ließ sich so einfach nicht vom Platz fegen, rappelte sich nach diesem Doppelschlag schnell wieder auf und schaffte bis zum Halbzeitpfiff sogar den Ausgleich (30., 45.).

In der zweiten Halbzeit wird fast das ganze Team gewechselt

Coach Wörle schickte in den zweiten 45 Minuten eine fast komplett neue Elf aufs Feld, U19-Spieler Finn Paul kam dabei zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft. Lediglich Thomas Geyer, Levin Kundruweit und Probespieler Aiden Mesias spielten die gesamte Partie durch.

Adrian Beck (49.) und Jannick Rochelt (50.) rückten die Verhältnisse auf dem Feld mit ihren Treffern wieder zurecht. Ulm dominierte nun das Geschehen. Nicolas Jann legte in der 52. Minute mit dem 5:2 sogar noch einen drauf.

Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Spatzen am Freitag beim FC Bayern München II.