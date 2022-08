Ulmer Verletzungspech: Romario Rösch muss gegen Worms zuschauen

Lokal Romario Rösch hat sich das Syndesmoseband gerissen. Der 23-jährige Spielmacher des SSV Ulm 1846 Fußball fällt im Heimspiel gegen Wormatia Worms aus – und wahrscheinlich noch länger.

Zwei Wochen hat er unter Schmerzen gespielt. Und die wurden nicht weniger. Jetzt hat Romario Rösch bittere Gewissheit: Eine MRT-Untersuchung Ende der Woche hat ergeben, dass sich der 23-Jährige das Syndesmoseband gerissen hat. „Das ist im Training passiert. Ich hatte aber eigentlich keine Symptome, die auf diese Verletzung hindeuten“, erzählt er. Im Heimspiel gegen Aufsteiger VfR Wormatia Worms am Sonntag (14 Uhr) wird der Spielmacher des SSV Ulm 1846 Fußball daher auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Wie lange er ausfällt, ist ungewiss.