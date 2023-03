Illertissen

vor 18 Min.

FV Illertissen will auch gegen die kleinen Bayern jubeln

Ein inzwischen beinahe schon gewohntes Bild: Holger Bachthaler in Jubelpose. Der Trainer des FV Illertissen hat zuletzt mit seiner Mannschaft fünf Mal in Folge gewonnen.

Plus Holger Bachthaler hat als Trainer des FV Illertissen zuletzt fünf Mal in Folgegewonnen – und vor vielen Jahren auch einen Sieg gegen die kleinen Bayern gefeiert.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Die beiden heißesten Mannschaften der bayerischen Fußball-Regionalliga kreuzen am Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion die Klingen: Gastgeber FV Illertissen hat zuletzt fünf Mal in Folge gewonnen‚ die Jungprofis des deutschen Meisters Bayern München verloren nur eines der vergangenen acht Spiele. Seit Holger Seitz im November vergangenen Jahres das Traineramt von Martin Demichelis übernommen hat, gab es für die Bayern sogar vier Siege in Folge, darunter ein 2:1 gegen Spitzenreiter Unterhaching und am vergangenen Mittwoch ein 3:0 gegen Türkgücü München.

