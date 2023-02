Neu-Ulm

12.02.2023

Brandon Paul trifft für Ratiopharm Ulm den wichtigsten von vielen Dreiern

Brandon Paul (am Ball) traf zwar nur zwei seiner neun Dreipunkte-Würfe. Der zweite allerdings entschied die Partie gegen die Heidelberger, mit denen Ulm überraschend viel Mühe hatte.

Plus Ulm ballert gegen Heidelberg fast pausenlos von draußen, Brandon Paul versenkt schließlich den entscheidenden Wurf in einem überraschend engen Spiel.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Im Schnitt probiert es Ratiopharm Ulm etwa 31 Mal pro Spiel von jenseits der Dreierlinie und gehört schon damit zu den Top-Drei der Basketball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen Heidelberg übertrafen sich die Ulmer mit 42 Würfen von draußen diesbezüglich quasi selbst und sie versenkten diese schwierigen Schüsse auch mit einer sehr ordentlichen Quote von beinahe 41 Prozent. Vor allem aber trafen sie in Person von Brandon Paul den wichtigsten Dreier des Spiels. Nämlich anderthalb Minuten vor dem Ende des Spiels den zur 87:82-Führung. Der Weg zum 92:84-Sieg in einer bis dahin überraschenderweise offenen Partie war damit frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen