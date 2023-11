Neu-Ulm

12.11.2023

Devils Ulm/Neu-Ulm liefern einen großen Kampf ab

Was den Kameraden auf dem Eis in den letzten zwei Minuten widerfuhr, das gefiel den Spielern auf der Bank und Trainer Martin Jainz nicht. Foto: Horst Hörger

Plus Die Devils wehren sich im Derby gegen Kempten lange Zeit erfolgreich. Am Ende verlieren sie durch zwei ganz späte Gegentore trotzdem.

Der VfE Ulm/Neu-Ulm verlor in der Eishockey-Bayernliga trotz großem Kampf gegen den ESC Kempten mit 4:6 (1:1/1:1/2:4). Die Partie war vor 745 Zuschauern, darunter etwa 200 aus dem Allgäu, über lange Zeit offen.

Allerdings erwischten die Gäste den besseren Start und gingen nach sieben Minuten in Führung. Felix Anwander gelang mit einem Solo der schnelle Ausgleich (9.). Die Devils schafften es dann aber 53 Sekunden lang nicht, in doppelter Überzahl ein Tor nachzulegen. Nachdem die Ulmer die bereits zweite Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis kassiert hatten, wurde ein Kemptener wegen eines üblen Bandenchecks gegen Ludwig Danzer mit fünf Minuten bestraft (30.). In numerischer Überlegenheit taten sich die Hausherren aber erneut lange sehr schwer, ehe schließlich Jon Jäger 19 Sekunden vor Ablauf zur Ulmer Führung traf (34.). Die Freude des Devils-Anhangs hielt allerdings nicht lange an, denn auch die Kemptener Sharks trafen in Überzahl (36.). Die legten im letzten Drittel innerhalb von 64 Sekunden zwei Tore nach (44., 45.) wobei das erste wegen eines möglichen Handspiels heftig umstritten war.

