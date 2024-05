SSV Ulm 1846 Fußball

"Der Wahnsinn geht weiter": Stimmen zum Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln gelingt den Spatzen der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Das sagen Trainer und Spieler zum historischen Erfolg.

Von Stephan Schöttl

„Der Wahnsinn geht weiter“: Das Aufstiegsmotto aus dem Jahr 1999 wurde von der aktiven Fanszene des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag noch einmal ausgepackt. Auf einem großen Banner trugen die Spatzen-Ultras diese Botschaft vor sich her, als sie zur Mittagszeit hinauszogen ins Donaustadion. Singend und bestens gelaunt. Lautstark und mit Pyrotechnik ausgestattet. Dem Fanzug, der am Rathausplatz begonnen hatte, wohnten am Ende fast 2000 Menschen bei. Frauen und Männer, Jung und Alt. Die Euphorie war schon im Vorfeld der Partie gegen Viktoria Köln riesig. Der Heimbereich war längst ausverkauft, offiziell zählte der Verein 15.756 Zuschauerinnen und Zuschauer – lediglich im Gästeblock war noch reichlich Luft. Doch zunächst war Geduld gefragt.

Die Spatzen waren zwar drückend überlegen, machten aber aus ihrem Chancenübergewicht anfangs zu wenig. Dennis Chessa, Max Brandt und Leo Scienza hätten die Partie gut und gerne schon in den ersten 20 Minuten entscheiden können. Kölns Schlussmann Ben Alexander Voll war bis dato der „Mann des Tages“, entschärfte bravourös jeden Angriff der Ulmer. Um 15.19 Uhr platzte schließlich der Knoten. Leo Scienza verwandelte einen umstrittenen Elfmeter, nachdem zuvor Dennis Chessa im Strafraum zu Fall gekommen war, zum 1:0 (59.).

