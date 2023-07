Ulm

13.07.2023

Der Marathon-Europameister Richard Ringer kommt

Richard Ringer wurde 2022 in München Marathon-Europameister. Am Samstag steht er Hobby-Läuferinnen und Hobby-Läuferin in Ulm mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Marius Becker, dpa

Plus Der amtierende Marathon-Champion Richard Ringer ist am Samstag zu Gast in Ulm. An der Donau absolviert er mit einer kleinen Laufgruppe eine Trainingseinheit.

Von Stephan Schöttl

Ja, an das Donaustadion, erzählt Richard Ringer, habe er viele Erinnerungen. Zumeist schöne. Als der mittlerweile 34-Jährige noch in den Jugendklassen aktiv war, wurden etliche Leichtathletik-Wettkämpfe in Ulm ausgetragen. Und auch seinen allerersten deutschen Meistertitel bei den Aktiven holte er sich dort. 2014 krönte sich Ringer über 5000 Meter zum nationalen Champion. Er hatte Langstrecken-Ass Arne Gabius zum ersten Mal in einem derart wichtigen Rennen geschlagen. Ringer sagt: „Es war eine Art Wachablösung.“ Am kommenden Wochenende kehrt der amtierende Marathon-Europameister für einen Tag zurück an die Donau.

Unter anderem absolviert Ringer zusammen mit 25 Läuferinnen und Läufern aus der Region eine fünf Kilometer lange Trainingseinheit. Eingefädelt hat dieses sportliche Treffen das Ulmer Fachgeschäft Sport Sohn im Rahmen des 75-jährigen Bestehens des Unternehmens zusammen mit der Sportschuh- und Bekleidungsmarke Asics. Schon um 14 Uhr erzählt Ringer in einer kleinen Talkrunde vor den Geschäftsräumen in der Bahnhofstraße über seine Erfolge, sein Training und sein Leben, anschließend gibt es Autogramme und die Möglichkeit für Erinnerungsfotos mit dem Europameister von München 2022. Bevor es dann auf die Strecke geht, können zusammen mit Ringer die neuesten Laufschuh-Modelle ausprobiert werden.

