Ulm

08.03.2024

Was läuft da mit Anton Gavel und Bamberg?

Plus Der Ulmer Meistertrainer von Ratiopharm Ulm wird als Topkandidat in „Freak City“ gehandelt. Viel spricht nicht für diesen Wechsel – jedenfalls auf den ersten Blick.

Von Pit Meier

Die Frage an Anton Gavel kam gegen Ende der morgendlichen Pressekonferenz vor dem Heimspiel der Basketball-Bundesliga gegen Göttingen am Samstag (18.30 Uhr): Wie lange läuft eigentlich noch sein Vertrag als Trainer von Ratiopharm Ulm? Antwort: Bis zum Ende dieser Saison. Am frühen Nachmittag verbreitete dann zuerst die Fachzeitschrift BIG die Nachricht, wonach Gavel Topkandidat für die im Sommer frei werdende Trainerstelle in Bamberg sein soll. Später berichteten auch andere Medien.

Nun ist Ulm deutscher Meister, das einstige deutsche Schwergewicht Bamberg dümpelt eher perspektivlos im unteren Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Viel spricht also eigentlich nicht für so einen Wechsel – jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Aber es gibt ja auch die sogenannten weichen Faktoren.

