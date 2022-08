Die Champions League bleibt in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen schlagen mittlerweile wieder zu Hause am Bodensee auf. Heimspiele der Champions League werden aber in Neu-Ulm ausgetragen.

Nach nur einem Jahr ist bekanntlich das Gastspiel der Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen in Neu-Ulm zu Ende gegangen. Der deutsche Rekordmeister trägt seine Heimspiele wieder am Bodensee aus. Ein Hangar am Flughafen wird derzeit in eine Volleyball-Arena umgebaut. Der Verein erhält von der Stadt Friedrichshafen einen einmaligen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro. Ende September wollen die Profis dort zum ersten Mal trainieren, Ende Oktober Bundesliga-Premiere feiern.

Die Volleyball-Bundesliga hat bereits zugestimmt, dass im Hangar gespielt werden darf. Die Halle hat nach dem Umbau eine lichte Höhe von 10,50 Metern, die Tribüne an der Längsseite des Spielfelds wird etwa 1000 Plätze haben. Für die Champions League reicht das allerdings nicht aus. Der VfB weicht daher für die Heimspiele der europäischen Königsklasse weiterhin in die Ratiopharm-Arena nach Neu-Ulm aus.

Das sagt der Geschäftsführer zu den Spielen in Neu-Ulm

Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt sagt: „Wir freuen uns, dass wir die Ligaspiele wieder in Friedrichshafen austragen können, aber genau so freuen wir uns, dass wir mit der Champions League mindestens dreimal nach Neu-Ulm zurückkehren. Ich habe dabei vor allem die tolle Stimmung zu den Finalspielen im April im Kopf. Wir haben gemerkt, dass die Menschen an der Donau viel Spaß an unserem Sport haben.“