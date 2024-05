Der Tag im Live-Blog: Der SSV Ulm auf dem Weg in die 2. Bundesliga

Nach einer überragenden Saison in der 3. Liga steht der SSV Ulm 1846 Fußball kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Live-Blog begleiten wir den Tag.

Der 4. Mai soll einen festen Platz in den Geschichtsbüchern des SSV Ulm 1846 Fußball bekommen. Mit einem weiteren Sieg gegen den FC Viktoria Köln können die Spatzen am Samstag ab 14 Uhr daheim im Donaustadion vorzeitig den Aufstieg in die 2. Bundesliga klarmachen. Die Euphorie im Umfeld ist riesig, die Fans sehnen fast auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Sprung in die Fußball-Bundesliga den nächsten ganz großen Erfolg herbei.

In unserem Live-Blog halten wir Sie den ganzen Tag auf dem Laufenden, berichten aus der Stadt und dem Stadion, über Aktionen, das Spiel - und bestenfalls auch über die Party danach.

