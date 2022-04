Abschiebung von Ulmer Muhammed T. steht offenbar unmittelbar bevor

Trotz böser Befürchtungen soll ein verurteilter Straftäter und kurdischer Aktivist aus Ulm wohl bald in die Türkei gebracht werden. Ist ein Ausweg vom Tisch?

Details wollte er nicht verraten, seine Spuren sollten verborgen sein. Muhammed T. fürchtet, dass Mitglieder türkischer nationalistischer Gruppen auf ihn Jagd machen – so, wie sie es in sozialen Netzwerken angekündigt haben. Der 32 Jahre alte Kurde aus Ulm ist verurteilter Straftäter, er soll in die Türkei abgeschoben werden. Aus Angst vor Gewalt, Folter und Tod wollte er das verhindern. Offenbar vergebens.

Was seine Anwälte zu seinem Schutz planten, wollte T. zunächst nicht verraten. Schon einmal waren die Daten seines geplanten Abschiebungsflugs an die Öffentlichkeit gelangt. Flugnummer, Datum und ein Foto des Mannes kursierten im Internet. Der Ulmer wollte nicht, dass solche Spuren abermals bekannt werden. Doch das ist vor Kurzem wieder geschehen. Erneut ist das Datum des geplanten Abschiebungsflugs, der unmittelbar bevorsteht, im Internet zu finden. Und nun schildert T. auch, was nach seinen Angaben geplant gewesen sei: Das zuständige Regierungspräsidium Freiburg und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hätten seinen Anwälten einen Vorschlag unterbreitet: T. könne freiwillig in ein drittes Land ausreisen und so seiner Abschiebung entgehen. Nun sei aber offenbar wieder ein Abschiebungsflug geplant, diesmal mit einer Chartermaschine, die noch in der ersten Aprilwoche abheben soll. Einen Flug in einer Linienmaschine von Turkish Airlines hatte T. durch laute Proteste verhindert, die Crew wollte ihn nicht mitnehmen.

Rassistische Beleidigungen in türkischem Konsulat in Stuttgart?

T. beschreibt einen Besuch im türkischen Konsulat in Stuttgart, wo er für die freiwillige Ausreise einen Pass habe beantragen wollen. Er sei dort rassistisch beleidigt worden und man habe ihm gesagt, gegen ihn liege ein Haftbefehl vor – schließlich habe er seinen Wehrdienst nicht abgeleistet. Wenn er ins Land komme, werde er direkt zwangsrekrutiert. Der in Ulm aufgewachsene Mann fürchtet, direkt in den Kampfeinsatz, beispielsweise in Syrien, geschickt zu werden. In der Vergangenheit hatte er die Sorge geäußert, in der Türkei verhaftet und womöglich auch gefoltert und getötet zu werden.

Seit fast drei Monaten sitzt der 32-Jährige in Abschiebehaft in Pforzheim. Phasenweise versuchte er, seine Abschiebung durch einen Hungerstreik zu verhindern. Mehr als zwei Wochen lang sei er im Abschiebegefängnis isoliert worden. Zweimal habe er eine Abschiebung abweisen können, berichtet T.

Der 32 Jahre alte Ulmer saß schon im Gefängnis

In der Türkei hat der Mann nie gelebt, in Ulm gehörte er der kurdisch-links orientierten Gruppe "Bahoz" an, die sich einen aufsehenerregenden Bandenstreit mit den türkisch-nationalistischen "Osmanen Germania BC" lieferte. Nach einem Anschlag von "Bahoz" auf den türkischen Imbiss "Oses Cigköfte" im Hafenbad am Schwörmontag 2016 wurde T. zu einer Haftstrafe verurteilt. Zudem trägt der 32-Jährige nach eigenen Angaben ein auffälliges Tattoo, mit dem er seine Sympathien zur Kurdischen Befreiungsbewegung bekundet. Auch habe er sich in den sozialen Netzwerken als kurdischer Aktivist betätigt. All dies ist dem baden-württembergischen Ministerium für Justiz und Migration bekannt, dennoch sieht man im Ministerium "allenfalls untergeordneten politischen Bezug".

T. ist in der Ulmer Weststadt aufgewachsen. Aus seinem Umfeld wird er als einer von vielen beschrieben, die dort und zu dieser Zeit auf die schiefe Bahn gerieten. Er habe viel gefeiert und man habe gut mit ihm feiern können, heißt es. Dass er kurdischer Aktivist war oder wurde, wussten nicht alle, die ihn seit seiner Jugend kennen. Er selbst bezeichnet sich als resozialisiert. Er habe sich in eine Therapie begeben, seine Partnerin kennengelernt, ein neues Leben begonnen. Für Flüchtlingshelfer und Menschenrechtler wie Tobias Huch oder Kerem Schamberger ist klar, dass T. wegen seiner offen geäußerten politischen Einstellung in der Türkei Gefahr droht. T. selbst schreibt: "Für all das, was mir aufgrund meiner Abschiebung in die Türkei zustoßen wird, werden die deutschen Behörden verantwortlich sein."