Ausraster nach Unfall: Mann tritt und spuckt gegen sein eigenes Auto

Nach einem Auffahrunfall in Ulm steigert sich der Verursacher auf einmal in einen Wutausbruch hinein. Die Polizei hat eine Vermutung, was der Grund dafür ist.

Nach einem Unfall in Ulm ist am Samstagnachmittag der Verursacher ausgerastet. Kurz vor 15 Uhr war der 26-Jährige in der Furttenbachstraße mit seinem Audi A6 auf das Auto eines 59-Jährigen aufgefahren. Dabei entstand nur geringer Sachschaden. Beide Beteiligten warteten vor Ort auf die polizeiliche Aufnahme. Als eine Streife des Polizeireviers Ulm-West sich der Sache annehmen wollte, steigerte sich der Unfallverursacher in einen Wutausbruch hinein. Der Mann muss die Nacht bei der Polizei Ulm verbringen Laut Polizei spuckte und trat der Mann gegen sein eigenes Auto. Die Ursache für sein Verhalten vermuteten die Beamten in seinem Zustand: Der Mann stand deutlich unter der Einwirkung von Cannabis. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nachdem die Wutausbrüche auch nach Abschluss der Unfallaufnahme nicht abgeklungen waren, musste der 26-Jährige den Nachmittag und die folgende Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle zubringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste er der Polizei aushändigen. (AZ)

