Ulm

vor 2 Min.

Wolfgang Stittrich war der "Exot" der Grünen – nun wechselt er zur FDP

Lokal Autohändler Wolfgang Stittrich wollte den Grünen im Ulmer Gemeinderat einen anderen Blickwinkel geben, nun geht er. Nicht nur er hadert.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Auf den ersten Blick war Wolfgang Stittrich in der Grünen-Fraktion im Ulmer Gemeinderat ein Exot, der 60-jährige Unternehmer betreibt ein Autohaus in Einsingen. Doch Stittrich, der sich auch als Ortschaftsrat engagiert, setzt sich nach eigenen Angaben für Verkehrswende, alternative Antriebe und engagierten Klimaschutz in Ulm ein. In den Gemeinderat kam er zunächst als Nachrücker, 2019 wurde er direkt gewählt. Nun macht Stittrich für die Liberalen Politik. Er hat die Fraktion gewechselt – und er ist nicht der erste Ulmer Grüne, der sich in den vergangenen Monaten von Partei oder Fraktion abwendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen