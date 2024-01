Bahnhof-Umbau verzögert sich und sorgt für Frust bei Gastro-Betreibern

Plus Die Deutsche Bahn legt doch erst im Oktober mit den Umbauarbeiten los. Bei Angestellten in der Bahnhofsgastronomie sorgt die Ungewissheit für Frust. Das sind die Pläne.

Eigentlich passieren täglich 40.000 Reisende den Ulmer Hauptbahnhof. Wenn gestreikt wird, wie an diesem Wochenende, herrscht gähnende Leere. Dann bleiben auch der Spar-Supermarkt, der Currywurst-Express und die Bierbar zu. Der Kiosk von Mohamed Ayup hat auf. Und er hat Zeit, seinen Frust über den kommenden Umbau zu erläutern.

"Wir wissen nicht, wie es weitergeht", sagt der 63-Jährige, der seit 22 Jahren hier am Durchgang in der Bahnhofshalle Reisende versorgt. "Ich habe mir hier alle Knochen kaputt gemacht." Doch nun werde ihm böse mitgespielt. Täglich soll er nach Stuttgart pendeln. Doch das kommt für den Ulmer nicht infrage. "Das Menschliche kommt hier unter die Räder", bestärkt ihn seine Kollegin Carola Künne. Die seit Monaten anhaltende Unsicherheit belaste.