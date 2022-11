Ulm

vor 44 Min.

Dietrich Brauer war Bischof in Russland, jetzt betet er im Münster für Ukrainer

Dietrich Brauer als Erzbischof der Evangelisch-lutherischen Kirche Russlands beim 500-jährigen Jubiläum der Reformation 2017 in der Moskauer Peter-und-Paul-Kathedrale.

Plus Dietrich Brauer hat als Erzbischof in Russland gegen den Ukraine-Krieg gepredigt, nun ist er Aushilfspfarrer in Ulm. Wie er die Lage sieht und worauf er hofft.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Dietrich Brauer war als Erzbischof acht Jahre lang Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland. Aktuell ist er als Aushilfspfarrer an der Chistuskirche in Söflingen tätig. Trotzdem erfüllt ihn ein Gefühl der Dankbarkeit: "Es ist erleichternd, dass ich etwas tun kann", sagt der aus einer russlanddeutschen Familie stammende 39-Jährige. Nach Ulm kam Brauer über einen persönlichen Kontakt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen