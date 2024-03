Dynamo gegen SSV: "Reisegruppe aus Ulm" wird vor dem Spiel angegriffen

Vor dem Spiel Dynamo Dresden gegen SSV Ulm wird eine "Reisegruppe aus Ulm" attackiert. Unklarheit herrscht, ob es sich um Fans der Spatzen handelte oder nicht.

"Übergriffe auf Gästefans – zwei Tatverdächtige gestellt", so lautet noch am Montagabend der zusammenfassende Titel der Meldungen auf der Webseite der Polizei Sachsen. Doch stimmt das überhaupt? Wurden tatsächlich Fans des SSV Ulm 1846 Fußball attackiert?

In der Südvorstadt der sächsischen Landeshauptstadt war es nach Behördenangaben am Vortag der Drittligabegegnung zwischen der SG Dynamo Dresden und dem SSV Ulm 1846 Fußball zu einem unschönen Vorfall gekommen: Drei Menschen wurden dabei verletzt, zwei Tatverdächtige gefasst. Nach vier weiteren Komplizen werde noch gefahndet. Bei den Attackierten soll es sich um eine "Reisegruppe aus Ulm" handeln.

Doch welche Rolle spielt die Partie der Ulmer Spatzen? Ein Sprecher der Polizei Sachsen war am Montagabend nicht mehr zu erreichen. Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gegenüber aber soll ein Polizeisprecher zunächst getätigte Angaben später korrigiert haben. So soll es sich bei jener "Reisegruppe aus Ulm" nicht um Anhänger des SSV Ulm 1846 Fußball, sondern gewöhnlichen Touristen gehandelt haben. Dieser Umstand habe sich wohl erst im Laufe der weiteren Ermittlungen ergeben, so eine Mitarbeiterin der dpa.

Die Gruppe aus Ulm war demnach am Freitag mit einem VW T5 in die sächsische Landeshauptstadt gereist und sei am Abend gegen 21.15 Uhr an einem Hotel an der Strehlener Straße eingetroffen. Als sie ihr Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt hatte, sei sie unvermittelt von sechs Männern attackiert worden. Die Täter schlugen auf die Gruppe ein. Drei Männer aus Ulm im Alter von 20, 23 sowie 27 Jahren erlitten Verletzungen.

Die siebenköpfige Reisegruppe sei darauf in ihren Kleintransporter gestiegen und davongefahren. Die Angreifer sollen ihnen mit zwei Autos gefolgt sein und attackierten das Septett auf einem Parkplatz erneut. Dabei sollen sie auch den Transporter beschädigt haben.

Alarmierte Polizeibeamte hätten ein Auto der Angreifer im Stadtgebiet Dresden stoppen können. In diesem saßen nach Ermittlerangaben zwei Deutsche im Alter von 20 und 21 Jahren. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Auch die Bild greift den Vorfall auf. In dem Bericht aber ist die Rede davon, dass Ulmer Fans angegriffen wurden. Was nun tatsächlich stimmt, war am Montagabend nicht mehr in Erfahrung zu bringen. (krom/AZ)