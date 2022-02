Ulm

vor 49 Min.

Eine Frau für die großen Rollen: Marie Luisa Kerkhoff verlässt das Theater Ulm

Plus Gerade noch ist sie in Ulm als "Hedda Gabler" und in "Die Wand" zu erleben - doch bald zieht es die Schauspielerin Marie Luisa Kerkhoff in den Norden.

Von Dagmar Hub

Eisig weht der Wind über die Grünfläche, in der Nacht ist ein wenig Schnee gefallen: Marie Luisa Kerkhoff mag die Natur, sie ist gern draußen, sie liebt Pflanzen. Die Kälte dieses Februartages aber hat für die Schauspielerin, die am Theater Ulm derzeit die Titelrolle in Ibsens "Hedda Gabler" und die Solopartie der isolierten Frau in Marlen Haushofers "Die Wand" spielt, etwas Zukünftiges. Marie Luisa Kerkhoff beendet ihr festes Engagement am Theater Ulm zum Ende der Spielzeit - und geht einen weiten Weg: den in die Selbständigkeit und den nach Norwegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

