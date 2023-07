Mutter war abgelenkt: Kind wird bei Auffahrunfall auf A8 leicht verletzt

Ein natürlicher Mutterinstinkt hatte am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen einen Auffahrunfall zur Folge. Ein Kind erlitt dabei leichte Prellungen.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag am Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen ist ein Kind leicht verletzt worden. Es erlitt leichte Prellungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 34-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte am Kreuz Ulm/Elchingen auf die A7 wechseln. Im Fahrzeug befanden sich noch ihre beiden Kinder auf der Rücksitzbank. Als eines der Kinder aus dem Schlaf aufwachte, blickte die 34-Jährige aus natürlichem Mutterinstinkt über den Innenspiegel nach hinten und übersah hierbei den abbremsenden Verkehr vor ihr.

Ein rechtzeitiges Abbremsen war nicht mehr möglich und die Frau fuhr einem Auto hinten auf. Durch den Aufprall erlitt eines der Kinder leichte Prellungen und wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (AZ)