Ertrunkener Mann in der Donau wollte wohl zunächst an die Böschung urinieren

Ein 43 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in die Donau gesprungen und kurz darauf gestorben. Die Ermittlungen laufen, die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann, der am Samstag um kurz vor Mitternacht beim Versuch untergegangen ist, die Donau von Ulm nach Neu-Ulm zu durchschwimmen, wollte wohl zunächst am Donaufest-Gelände an die Böschung urinieren. Viele weitere Fragen seien aber noch offen, sagt Polizeisprecherin Andrea Wagner. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Kurz vor Mitternacht soll sich der 43-Jährige an der Donau auf dem Marktgelände des Donaufests unweit des Metzgerturms aufgehalten haben. Statt auf die Toilette zu gehen, soll er sich in die Böschung zur Donau begeben habe. Als ein Zeuge ihn auf sein Verhalten ansprach, sprang er in die Donau und wollte wohl nach Neu-Ulm schwimmen. Offenbar wollte er auf diesem Weg nach Hause gelangen. Gegenüber dem Sanitätsdienst, der den Mann bemerkte, soll sich dieser aggressiv verhalten haben, sodass der Sicherheitsdienst dazugerufen wurde. Am Sprung ins Wasser konnte der 43-Jährige nicht gehindert werden, auf Höhe der Herdbrücke ging er unter.

Mann bei Ulm in der Donau ertrunken: Polizei sucht Zeugen

Zeugen zogen den 43-Jährigen aus dem Wasser. Rettungskräfte kümmerten sich umgehend bereits vor Ort um den Mann. Dieser verstarb jedoch dennoch am Sonntag in einem Krankenhaus. Ein Gast des Donaufests war der Mann wohl nicht, dennoch berichtete ein Sprecher der Veranstaltung von dem Vorfall. Demnach soll der 43-Jährige stark alkoholisiert gewesen und auf dem Rückweg von einer Grillparty gewesen sein. Beides sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagt Polizeisprecherin Wagner: "Der Mann war nicht mehr ansprechbar." Die Blutentnahme, mit der die Alkoholisierung geprüft wird, sei noch nicht ausgewertet. Ob der Ertrunkene zuvor wirklich auf einem Grillfest gewesen sei, wolle man auch mit Hilfe von Zeuginnen und Zeugen herausfinden.

Die Polizei bittet die Menschen, die den 43-Jährigen aus dem Wasser zogen, sich zu melden. Sie und weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0731/1880 an die Polizei zu wenden. (AZ/mase)

