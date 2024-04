Feuerwehreinsatz nahe B10: Brennendes Auto sorgt für massiven Stau

Zwischen Stuttgarter Straße und B10 brannte ein Auto in Ulm. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Ulm in Flammen aufgegangen. Gegen 18.45 Uhr rückten Einsatzkräfte zu dem brennenden Fahrzeug am Berliner Ring aus. Zwischen der B10 und der Stuttgarter Straße fing der VW Feuer. Der Fahrer konnte sein Auto stoppen und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Dennoch brannte der VW vollständig aus. Polizei und Feuerwehr gehen von einem technischen Defekt aus. Durch den Brand kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die aufwendigen Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 21.30 Uhr. Danach konnte die Straße wieder freigegeben werden. (AZ)