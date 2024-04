Fußgängerin wird bei Unfall mit E-Scooter verletzt: Fahrer fährt weiter

Nach einem Unfall in Ulm fährt die Person auf dem E-Scooter weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Ulm ist eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 51-Jährige am Mittwoch gegen 8.20 Uhr auf dem Gehweg in der Basteistraße unterwegs. Ein Unbekannter fuhr mit seinem E-Scooter in gleicher Richtung. Bei der Vorbeifahrt kam es wohl aus Unachtsamkeit zum Zusammenstoß und die Fußgängerin stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr ohne zu halten weiter. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Unfall.