Ulm

vor 30 Min.

"Ganz normale private Hölle": Mutter wegen Mordes an Kindern verurteilt

Plus Eine Frau sieht nur einen Ausweg aus ihrer Ehe. Sie will sich und ihre Kinder töten. Die beiden sterben, sie überlebt. Nun hat das Landgericht Ulm geurteilt.

Von Sebastian Mayr

Es ist der 25. April 2021, ein Sonntagabend gegen 20 Uhr, als die Frau ihren Mann auf dem Sofa sitzen sieht. Morgen würde er wieder dort sitzen und an den Tagen danach auch. So etwas in der Art müsse die heute 36-Jährige gedacht habe, davon ist das Landgericht Ulm überzeugt. Die Frau ging nach oben, legte Wäsche zusammen. Dann tötete sie ihre Kinder. Erst die Tochter, dann den Sohn.

