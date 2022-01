Studenten planen Gegendemo zum "Corona-Spaziergang" in Ulm

Plus Zwei Ulmer Medizinstudenten wollen, dass die "stille Mehrheit" gegen die Spaziergänge aufsteht, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet. Das ist geplant.

Für Freitagabend, 14. Januar, haben sich Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen abermals zu einem sogenannten Spaziergang verabredet, doch diesmal werden sie nicht ohne Widerspruch durchs Zentrum von Ulm ziehen. Um 19 Uhr beginnt eine Demonstration auf dem Münsterplatz, die sich gegen die Corona-Gegner richtet.