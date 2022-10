Gegenverkehr übersehen: Zwei Verletzte bei Unfall in Söflingen

An der Ecke Söflinger Straße / Königstraße kommt es in Ulm zu einem Zusammenprall zweier Autos. Zwei jüngere Männer werden verletzt.

Bei einem Unfall am Montag in Ulm-Söflingen sind zwei Personen verletzt worden. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Citroen in der Söflinger Straße in Richtung Söflingen. Er bog nach links in die Königstraße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW. Dessen 25-jähriger Fahrer war in Richtung Wagnerstraße unterwegs und hatte Vorrang. Die Ampel zeigte für beide Autofahrer Grün.

Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall erlitten die Fahrer Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf den 18-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)