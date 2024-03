Gewaltiges Interesse an Bündnis gegen rechts

Im Roxy wird vor großer Kulisse das Bündnis "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie" aus der Taufe gehoben. Das will kurz vor der Europawahl ein Demokratiefest auf dem Münsterplatz feiern.

Das Interesse war gewaltig, das Roxy rappelvoll - und Menschen, die dabei waren, sind immer noch erfüllt von diesem Ereignis. Etwa Hans-Uli Mayer. Er gehört von Anfang an dem Bündnis "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie" an, das an jenem Mittwochabend in Ulm offiziell aus der Taufe gehoben wurde: "Wir sind wirklich überwältigt von der unglaublichen Resonanz", sagt er. Mit der Gründung allein soll es nicht getan sein, demnächst sind Aktionen geplant - und eine große Kundgebung auf dem Münsterplatz, der für diesen Tag bereits reserviert ist.

Das Bündnis will den Schwung der Münsterplatz-Demo jetzt nutzen

Rund 500 Menschen sollen es gewesen sein, die sich zum formlosen Gründungsabend eingefunden hatten. Aufgerufen hatte dazu bereits vor Wochen eine Gruppe von erfahrenen Polit-Aktivisten wie Peter Langer, aber auch parteiübergreifend junge Menschen vom Ring politischer Jugend (RPJ). Der hatte bereits im Januar eine Demonstration gegen rechte Bestrebungen auf die Beine gestellt, bei der 10.000 Menschen auf dem Münsterplatz zusammengekommen waren. Um den Schwung zu nutzen, wurde nun das Bündnis gegründet.

29 Bilder Tausende bei Demo gegen rechts in Ulm: Die besten Fotos der Kundgebung Foto: Alexander Kaya

Nach den Worten von Hans-Uli Mayer haben sich dieser Vereinigung bereits mehr als 1400 Einzelpersonen per Unterschrift sowie 47 Organisationen angeschlossen. Die Bandbreite reicht von der AOK Ulm/Biberach, der Caritas, dem evangelischen Dekanat über die Naturfreunde bis hin zur Stadt Ulm. Mayer bedauert, dass bisher noch keine Institution aus Neu-Ulm dabei ist, wo doch zumindest Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sowie Landrätin Eva Treu mit ihren Unterschriften das Bündnis unterstützen.

Auch der SSV Ulm unterstützt das Bündnis für Vielfalt

Bei der Veranstaltung im Roxy kam jetzt ein großer Schwung an Unterstützerinnen und Unterstützern hinzu, denn Willy Weber als Präsident des SSV Ulm 1846 und Thomas Oelmayer als Vorstandsmitglied der Abspaltung SSV 1846 Fußball haben im Namen der beiden Vereine den Beitritt zum Bündnis erklärt. Sie repräsentieren immerhin 1400 Menschen. Bei der Veranstaltung im Roxy referierte der Rechtsanwalt Oelmayer über die wehrhafte Demokratie, die sich auch aus drei Grundgesetzartikeln speist. Einer davon ist der Artikel 18, der es ermöglicht, für Feinde der Demokratie die Grundrechte einzuschränken. Oelmayer befürwortete es, dem rechtsextremen Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke das passive Wahlrecht zu entziehen. Damit dürfte er sich nicht mehr zur Wahl stellen.

Bündnis plant Demokratiefest auf dem Münsterplatz

Derzeit erarbeitet das Bündnis laut Mayer verschiedene Aktionen. So hatte die Schülervertretung (SMV) des Schubart-Gymnasiums angeregt, zusammen mit den anderen Schülervertretungen der Stadt einen Grundgesetz-Tag für sämtliche Schülerinnen und Schüler anzubieten. Am sichtbarsten will das Bündnis kurz vor der Europawahl am 9. Juni auftreten. Am 7. Juni soll es ein großes Demokratiefest auf dem Münsterplatz geben. Was genau für diesen Tag geplant ist, sei noch unklar. Aber eine Kundgebung scheint so gut wie sicher.

Lesen Sie dazu auch

Da die Aktionen auch Geld kosten, hat sich die Stadt Ulm bereit erklärt, treuhänderisch ein Spendenkonto einzurichten unter dem Namen "Bündnis - Treuhandkonto der Stadt Ulm" und der IBAN DE09 6305 0000 0021 3529 02.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die mehrstündige Veranstaltung im Roxy, bei der auch die Sängerin Maria Rosendorfsky und die Band Robbie & Friends auftraten, hat nach Ansicht von Hans-Uli Mayer gezeigt, dass der Skandal um jenes berüchtigte Treffen von Rechtsextremen in Potsdam bei den Menschen etwas ausgelöst habe. Es gebe nun eine große Bereitschaft in der Breite der Bevölkerung, sich aktiv gegen das Aufkommen der Rechtsextremen einzusetzen. Mayer: "Das hat viele wachgerüttelt. Diesem großen Schwung in der Bevölkerung wollen wir mit dem Bündnis ein Dach geben. Wir spüren eine Aufbruchstimmung für die Demokratie."