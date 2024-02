"Grenzen sind längst erreicht": Kommen Geflüchtete ins Wiblinger Kloster?

Der Ulmer Stadtrat Hans-Walter Roth sieht beim Thema Migration "Grenzen längst erreicht" und sieht das Land in Verantwortung.

Die Diskussion um Wohncontainer für 250 geflüchtete Menschen, die in Wiblingen an einem Kreisverkehr am Friedhof aufgestellt werden sollen, zieht weiter Kreise. Der parteilose Stadtrat Roth (früher CDU), bringt jetzt in einem Antrag an Ulms OB Gunter Czisch das Wiblinger Kloster ins Spiel.

Hier waren bis vor wenigen Jahren Senioren untergebracht, die jetzt in neuen Räumlichkeiten untergebracht sind. Die Räume im Kloster stehen seitdem leer. Der Besitzer, das Land Baden-Württemberg sei bisher nicht in der Lage hier eine sinnvolle Unterbringung, etwa von Menschen in Not zu veranlassen. Lieber lasse man die Räume leer stehen, verschleudere Heizungs- und Energiekosten. "Der Steuerzahler wird’s schon richten", beklagt Roth. Aus seiner Sicht ist es "höchste Zeit" für die Stadtverwaltung in dieser Sache mit Nachdruck beim Land vorstellig zu werden.

Diskussion um Unterbringung von Geflüchteten in Ulm-Wiblingen

Die Suche nach Raum für die Unterbringung weiterer Migranten in Wiblingen habe bei der Bevölkerung große Unruhe ausgelöst. "Der Bürger ist nicht mehr bereit, kommentarlos Menschen aufzunehmen, die ihm vom Land und Bund unter der Prämisse eines Gesetzes zugewiesen werden", schreibt Roth an Czisch.

"Die Grenzen sind längst erreicht, es fehlen Wohnungen, Grund und Boden, Infrastrukturen wie Kindergärten, Schulen, Möglichkeiten der Versorgung. Es fehlt uns an Betreuungsangeboten, an Hilfen zur Integration", heißt es weiter in dem Antrag. Die gerne verbreitete Meinung, das ließe sich alles im Ehrenamt lösen, sei falsch. Das Ehrenamt, in Ulm sei überfordert. "Es ist am Ende, es ist ausgereizt." Und noch immer schiebe die Regierung Migranten oder Flüchtlinge ohne Rücksicht auf die begrenzte Infrastruktur nach Ulm ab.

"Der Widerstand ist zu groß, das haben wir als Verwaltung unterschätzt", sagt auch der Bürgermeister der Stadt Ulm, Martin Bendel in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Dass Ulm gesetzlich zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet sei, betonte zuvor Czisch: "Wenn wir sagen, wir nehmen nicht auf, stehen die trotzdem da."

