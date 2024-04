Ulm

Ulm ist am Anschlag: Geflüchtete leben auf nur 4,5 Quadratmeter

Nicht nur in Ulm ist es oft eng für Geflüchtete: Nach den Leitlinien soll die durchschnittliche Wohn- und Schlafraumfläche von sieben Quadratmetern pro vorgehaltenen Platz nicht unterschritten, und nicht mehr als vier Personen pro Raum untergebracht werden.

Plus Die Zahl der Geflüchteten in Ulm bleibt auf Rekordniveau, eine Entspannung ist nicht in Sicht. Stadtrat Roth beklagt Zustände, die bei Blindenhunden unzulässig wären.

Von Oliver Helmstädter

Kommende Woche soll der Ulmer Gemeinderat darüber entscheiden, wie und wo im Ulmer Stadtteil Wiblingen künftig geflüchtete Menschen untergebracht werden sollen. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Jan Rick, Projektleiter "Flüchtlinge" bei der Stadt Ulm, stellte im Internationalen Ausschuss die neusten Zahlen vor.

Die Anzahl an Menschen, die der Stadt Ulm vom Land im vergangenen Monat zugewiesen wurden und in Ulm untergebracht werden müssen, bewegt demnach weiterhin auf einem Rekordniveau der Nachkriegszeit, dessen absoluter Höhepunkt mit 2838 Menschen im Dezember vergangenen Jahres erreicht worden war. Im Januar waren es 2810, im Februar 2802 und im März 2767. Eine wirkliche Entspannung der Lage ist das nicht.

