Kurioser Unfall: Rentnerin kracht in abgesichertes Pannenfahrzeug

Eine 82-Jährige erkennt zu spät, dass der Smart auf der Straße vor ihr liegen geblieben war und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das defekte Fahrzeug wird noch mehr beschädigt.

Ein kurioser Unfall hat sich auf der Blautalbrücke in Ulm-Söflingen ereignet. Am Freitag kurz nach 17 Uhr blieb dort eine 19-Jährige mit ihrem Smart liegen. Sie sicherte die Unfallstelle ordnungsgemäß, wie die Polizei erklärt, und wollte sich von einer Angehörigen abschleppen lassen. Doch dazu kam es nicht mehr.

Noch bevor die 53-jährige Angehörige den Smart an ihren VW Passat, den sie vor dem Pannenfahrzeug abgestellt hatte, anhängen konnte, kam es zum Unfall. Eine 82-jährige BMW-Fahrerin hatte die Situation verkannt, so die Polizei. Die Seniorin krachte mit ihrem Wagen in den Smart, der durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Passat geschoben wurde.

Nach dem Zusammenstoß musste doch noch ein professionelles Abschleppunternehmen verständigt werden. Durch den Unfall waren der BMW der Unfallverursacherin und auch der Smart so stark beschädigt, dass sie von Abschleppfahrzeugen aufgeladen werden mussten. Der Passat war trotz des Schadens noch fahrtüchtig. Die Polizei schätzt die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen auf mindestens 5500 Euro. (AZ)