Autofahrer kollidiert bei Laichingen mit einem Reh

In der Früh um sechs hat ein 45-Jähriger wohl kaum mit dieser gefährlichen Begegnung gerechnet.

Am Donnerstag erlitt ein Mann bei einem Unfall bei Laichingen Verletzungen. Gegen 6 Uhr fuhr ein 45-Jähriger nach Angaben der Polizei in einem Skoda von Suppingen in Richtung Laichingen. Dort stieß er mit einem Reh zusammen, das über die Fahrbahn lief. Er prallte mit seinem Kopf gegen die Fahrertür und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann deshalb in ein Krankenhaus. Das Reh verendete durch den Unfall. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 2000 Euro.

Wildunfälle vermeiden: Das rät die Polizei aus Ulm

Die Polizei warnt: "Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße." Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier demnach langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen. (AZ)