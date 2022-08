Nach Kriegsverletzung: Opernsänger plant Benefiz-Radtour in die Ukraine

Lokal Russische Schüsse haben Sergey Ivanchuk schwer verletzt. Nun will er von Ulm aus in die Ukraine radeln und bei Konzerten Geld sammeln. Und er plant noch mehr.

An der linken Hand hat Sergey Ivanchuk nur einen halben kleinen Finger, auch den Ringfinger kann er nicht richtig bewegen. Folgen russischer Schüsse auf sein Auto, mit dem er Menschen in den ersten Kriegstagen aus dem Osten der Ukraine holte. Ivanchuk ist Musiker, er hat sich gerade eine neue Gitarre bestellt. Eine Linkshändergitarre, für die kaputte Hand. "Mir gefällt die Idee", sagt er und lächelt. Sergey Ivanchuk hat noch mehr vor, noch Größeres.