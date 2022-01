365-Euro-Jugendticket im DING-Gebiet wirft Fragen auf

Plus Offenbar würde das neue Ticketangebot nach dem geltenden Stand nicht im Kreis Neu-Ulm gelten. Der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov-Schwelling fordert eine Änderung.

Die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH – kurz DING – gilt als der erste Verkehrsverbund im Lande, der – bereits vor einem Monat – die Einführung des 365-Euro-Tickets beschlossen hat. Doch das wirft Fragen auf.